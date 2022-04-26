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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den turizm mesajı: Hedefleri geçeceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den turizm mesajı: Hedefleri geçeceğiz

Son dakika haberi... Başarılı bir pandemi ile mücadele dönemi geçiren Türkiye'ye turistler akın etmeye başladı. 45 milyon turist beklendiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "35 milyar dolar gelir hedefimizi geçeceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, turizmle ilgili beklentilerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Turizmde 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimizi geçeceğimize inanıyorum." dedi.

Bakan Nebati, Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nebati, turizm sezonunun başlamasıyla VISA ve Mastercard engellemelerinden dolayı Rus turistlerin harcamalarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını belirterek, "MIR ve TROY var. TROY'u yurt dışında kullanamıyorlar ama MIR kart çok iyi kullanılıyor ve katlamalı gidiyor. MIR kartta herhangi bir sorun yaşamayacaklar." diye konuştu.

Türkiye'deki işletmelerin MIR kart kullanım oranının yüzde 15'ler civarında olduğunu aktaran Nebati, bankaların bunu artırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"İSTANBUL'DA OTELLERDE MAYIS DOLULUK ORANI YÜZDE 92"

Nebati, İstanbul'daki otellerin nisan ve mayıs aylarındaki doluluk oranlarına ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Şu anda İstanbul'da otellerde mayıs ayı doluluk oranı yüzde 92. Nisanda yüzde 68 civarında gidiyor şu anda. Yani önümüzdeki ay İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Mayısta İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Araplar da gelmeye başladı. Suudiler de gelmeye başlar."

Bu yılki turizm sezonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Nebati, "Turizmle ilgili beklentilerimiz çok iyi. Ben turizmde 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimizi geçeceğimize inanıyorum. Harcamalar artıyor, gelenler fazla kalıyor. Şu anda otelleri 2-3 ay kapatanlar var." diye konuştu.

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