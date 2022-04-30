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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan gençlere bayram müjdesi: Destek miktarını yüzde 125 artırarak 450 bin liraya çıkarttık”

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan gençlere bayram müjdesi: Destek miktarını yüzde 125 artırarak 450 bin liraya çıkarttık”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Batman’da katıldığı toplu açılış imza töreninde genç girişimcilere destek rakamını 200 binden 450 bine çıkarttıklarının müjdesini verdi.

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