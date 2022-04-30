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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Çocuklarımızın Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini yatırdık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Çocuklarımızın Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklarımız için mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekerek hesaplara yatırdık. SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelere toplam 236 milyon 544 bin TL ödedik" dedi.

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