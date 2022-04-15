Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den önemli açıklamalar: Kur stabil hale geldi

Türkiye baz etkisi ile 3 büyüyecek, 4 büyüyecek diye açık artırmaya girdiler. 2021 yılında dünya tek hane ile büyürken Türkiye yüzde 11 büyüme oranına erişti. Kulağını korkaklara verenler kaybettiler.

ABD'de Avrupa son 70 yılın enflasyon rekoru ile karşılaşan ülkeler var. Önünde önemli akademik unvanlar olanlar 'yandık, bittik' diyorlar. Bu ülke yanmaz.

Döviz kuru stabil bir hale geldi ve kontrolümüzde. Bu sorun çözüldü mü çözüldü. Peki sorun ne? Enflasyon. Enflasyon dünyanın sorunu. Özgüvenimiz yüksek, üstesinden geleceğiz.