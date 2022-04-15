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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar: Kur stabil hale geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den önemli açıklamalar: Kur stabil hale geldi

Son dakika haberi... Samsun'da İş Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonun üstesinden geleceğiz" diyerek, "Kur stabil hale geldi. Bizim özgüvenimiz yüksek, ne yaptığımızı biliyoruz" dedi. "Şişirilen fiyatlar ortadan kalkacak" diyen Bakan Nebati, "Stokçuluk, fahiş fiyat gibi sorunların üstüne gideceğiz." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Samsun'da İş Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun üstesinden geleceğiz diyerek, "Kur stabil hale geldi. Bizim özgüvenimiz yüksek, ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ekonomi yönetimi her türlü tedbiri alarak bütün engelleri ortadan kaldırdı. Türkiye Çin'den sonra en fazla büyüyen ikinci ülke oldu. Dünya tabi bu sırada küçüldü.

Türkiye baz etkisi ile 3 büyüyecek, 4 büyüyecek diye açık artırmaya girdiler. 2021 yılında dünya tek hane ile büyürken Türkiye yüzde 11 büyüme oranına erişti. Kulağını korkaklara verenler kaybettiler.

ABD'de Avrupa son 70 yılın enflasyon rekoru ile karşılaşan ülkeler var. Önünde önemli akademik unvanlar olanlar 'yandık, bittik' diyorlar. Bu ülke yanmaz.

Döviz kuru stabil bir hale geldi ve kontrolümüzde. Bu sorun çözüldü mü çözüldü. Peki sorun ne? Enflasyon. Enflasyon dünyanın sorunu. Özgüvenimiz yüksek, üstesinden geleceğiz.

Borsa İstanbul rekor kırıyor, rekorlarını da her gün egale ediyor. Büyümede öncü göstergeler birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor.

İşsizliği inşallah tek haneye getirmiş olacağız. Bu yıl turist sayısındaki artış ve gelir artışı devam edecek. Alternatif pazarlardan Rusya'dan gelecek turist eksikliğini gidereceğiz.

Göreceksiniz hızlı bir şekilde tek haneli işsizlik rakamlarına doğru gidiyoruz.

Yatırımlara devam, çok ucuz kredi veriyoruz. Bu kredilerle amacımız belli; TL'ye güvenin, TL ile işlem yapın. Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz.

Tarımsal GES yatırımlarına ciddi bir destek veriyoruz. Türk Lirasına güvenin, bu ülke TL'ye güveni yakalayan bir sürece girdi. Bundan sonra döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin, ülkemize güvenin, paramıza güvenin. 2023'e farklı bir havayla gireceğiz.

2023 yılında Karadeniz gazının vanasını çevireceğiz.

Kur stabil hale geldi "KUR STABİL HALE GELDİ"

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