Son dakika enflasyon mesajı! Bakan Nureddin Nebati duyurdu: Fırsatçılara acımayacağız



"UZUN VADELİ SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜME ÖNCELİKLERİMİZDENDİR"



Türkiye'de uygulanan ekonomi modeliyle ilgili de konuşan Nebati, "Uzun vadeli ekonomik büyüme önceliklerimizdendir. Türkiye ekonomi modelinde önceliğimiz yatırımı artırmaktır. Yatırımların artması için tedbirleri almak önceliğimizdir. İstihdam oluşturan yatırım yapanlara devletimizin kaynaklarını kullandırtıyoruz" ifadelerini kullandı.



"İHRACATÇILARA VE TURİZMCİLERE 150 MİLYAR LİRALIK DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI SAĞLANACAK"



Yatırımları artırmak adına kullandırılacak düşük faizli krediler sağlanacağını da söyleyen Nebati, "İhracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli, uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Yaşanan yüksek enflasyona rağmen kullandırdığımız oranlar çok makul. TL'ye güven duymayı hedefleyen bir anlayışın ürünü. Bu çerçevede, 100 milyar lirası ihracatçılara, 50 milyar lirası ise turizmcilere olmak üzere toplamda 150 milyar liralık uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacaktır. Söz konusu krediler, ihracatı artırıcı, ithalatı azaltıcı alanlara yönelik yapılan yatırımlara aktarılacak. Bunlar arasından da yerli makine ve teçhizat yatırımları önceliklendirilecek. En az 3, en çok 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak bu kredilerin maliyeti yüzde 9'a kadar inebiliyor. KOBİ'ler için 250 milyon lira ve KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limit öngörülmüş durumda. Bu kredilerin anapara geri ödemesiz dönemi, kredi kullanım tarihinden itibaren 2 yıla kadar uygulanacaktır" şeklinde konuştu.