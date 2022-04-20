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TOKİ’nin indirim kampanyasından 26 bin 306 kişi yararlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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TOKİ’nin indirim kampanyasından 26 bin 306 kişi yararlandı

TOKİ’nin ‘borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim’ kampanyasından 26 bin 306 kişi yararlandı. Kampanyadan yararlananların yüzde 81,12’si borçlarını kişisel tasarrufları ile kapattı.

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