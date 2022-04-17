TOKİ Antalya, İstanbul ve Ankara 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? Antalya TOKİ başvuru 2022 tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 18 ildeki 186 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. Konut, ticaret, küçük sanayi, özel sosyal tesis, özel eğitim, park ile bakım ve akaryakıt istasyonu alanı niteliğindeki arsalara, peşin veya yüzde 25 peşinat, 36 ay vadeyle sahip olunabilecek. İşte, TOKİ Antalya, İstanbul ve Ankara 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? Antalya TOKİ başvuru 2022 tarihi açıklandı mı?