TOKİ Antalya, İstanbul ve Ankara 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? Antalya TOKİ başvuru 2022 tarihi açıklandı mı?
TOKİ Antalya, İstanbul ve Ankara 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 18 ildeki 186 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. İşte, TOKİ Antalya, İstanbul ve Ankara 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? Antalya TOKİ başvuru 2022 tarihi açıklandı mı?
TOKİ Antalya, İstanbul ve Ankara 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? Antalya TOKİ başvuru 2022 tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 18 ildeki 186 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. Konut, ticaret, küçük sanayi, özel sosyal tesis, özel eğitim, park ile bakım ve akaryakıt istasyonu alanı niteliğindeki arsalara, peşin veya yüzde 25 peşinat, 36 ay vadeyle sahip olunabilecek. İşte, TOKİ Antalya, İstanbul ve Ankara 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? Antalya TOKİ başvuru 2022 tarihi açıklandı mı?
TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, muhammen bedeli 2 milyar 799 milyon 368 bin 774 lira olan 1 milyon 831 bin 399 metrekare büyüklüğündeki arsalar, Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Aydın, Bolu, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kocaeli, Konya, İstanbul, İzmir, Muğla, Tekirdağ ve Yalova'da bulunuyor.
TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık artırma, 20 Nisan Çarşamba saat 10.30 ve 21 Nisan Perşembe 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak.
Oturumlar, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden teklif verilebilecek.
TOKİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK? HANGİ İLLERDE ARSALAR SATILACAK?
Alıcılar konut, ticaret, sanayi, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin veya yüzde 25 peşinat ile 36 ay vadede sahip olabilecek. Arsalar KDV'den muaf satılacak.
İstanbul, Diyarbakır, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bolu, Muğla, Balıkesir, Aydın, İzmir ve Antalya'daki arsalar için 20 Nisan; Ankara, Aksaray, Konya, Adana, Gaziantep, Elazığ ve Çorum'daki arsalar için ise 21 Nisan'da açık artırma düzenlenecek.
Satışa sunulan arsalar arasında Adana'da konut ve ticaret, Ankara Etimesgut'ta ticaret, Antalya'da plansız alanlar, Aydın'da günübirlik tesis ve otopark, Elazığ'da ise konut alanları bulunuyor.
İzmir'de konut ve turizm tesis alanları, Konya'da da özel sağlık tesisi niteliğindeki arsalar satışa çıkarılıyor.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0 212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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