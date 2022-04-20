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Son dakika: Netflix'in abone sayısı düştü! Hisseleri çakıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Son dakika: Netflix’in abone sayısı düştü! Hisseleri çakıldı

Son dakika haberi... İnternetten dizi ve film izleme platformu Netflix, 10 yıldan uzun bir süredir ilk kez üye kaybetti. İlk çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından Netflix'in hisseleri yüzde 25'e yakın değer kaybetti.

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