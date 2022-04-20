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Routes World 2023'e İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Routes World 2023’e İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle Routes World'e 2023 yılında resmi olarak ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

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