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Haberler Galeri TOKİ 7 ilde bayram havası yaratacak fırsatı başlattı! Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor, 1.200 TL'ye sıfır konut! %10 peşinat veren sıfır 2+1 3+1 daireleri kapıyor...

TOKİ 7 ilde bayram havası yaratacak fırsatı başlattı! Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor, 1.200 TL'ye sıfır konut! %10 peşinat veren sıfır 2+1 3+1 daireleri kapıyor...

Nisan ayının ilk günlerinde Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendirecek bir haber geldi. Kurum kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut sayılarını açıkladı. TOKİ resmi internet sitesinden yaptığı son duyuruda, Bitlis, Bursa, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Tokat illerinde bazı dairelerin satışı sürüyor. Başvurunuz olumsuz neticelenirse ödediğiniz başvuru bedeli hesabınıza geri yatırılıyor. İşte, TOKİ Nisan ayı yeni satış ilanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2022 21:44
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TOKİ 7 ilde bayram havası yaratacak fırsatı başlattı! Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor, 1.200 TL’ye sıfır konut! %10 peşinat veren sıfır 2+1 3+1 daireleri kapıyor...

%10 peşinat veren sıfır daireyi kapıyor. TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru. %10 peşinat ve 1.200 TL taksitle Nisan ayına ev sahibi olarak girebilirsiniz. TOKİ tarafından yapılan son duyuruya göre, Bitlis, Bursa, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Tokat illerinde bazı dairelerin satışı sürüyor. Öte yandan, 28 ilde 472 konut ve ticari arsa makul fiyatlarla satışa çıkıyor. Açık arttırma ile yapılacak satışlar 5, 6 ve 7 Nisan'da yapılacak. 28 il arasında İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Edirne'de bulunuyor. İşte, TOKİ tarafından sunulan kampanyalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ 7 ilde bayram havası yaratacak fırsatı başlattı! Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor, 1.200 TL’ye sıfır konut! %10 peşinat veren sıfır 2+1 3+1 daireleri kapıyor...

İşte konut satışının yapılacağı iller;

Bitlis,
Bursa,
İzmir,
Kırıkkale,
Kilis,
Konya,
Tokat

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TOKİ 7 ilde bayram havası yaratacak fırsatı başlattı! Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor, 1.200 TL’ye sıfır konut! %10 peşinat veren sıfır 2+1 3+1 daireleri kapıyor...

KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ, ÇERİKLİ MAHALLESİ 2. ETAP 113 ADET KONUT

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ, ÇERİKLİ MAHALLESİ 2. ETAP

113 ADET KONUT kapsamında üretilecek 57 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ, ÇERİKLİ MAHALLESİ 2. ETAP 113 ADET KONUT

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 52 adet ,3+1 konut 5 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

İletişim telefon: 444 86 54

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TOKİ 7 ilde bayram havası yaratacak fırsatı başlattı! Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor, 1.200 TL’ye sıfır konut! %10 peşinat veren sıfır 2+1 3+1 daireleri kapıyor...

Başvuru tarihleri: 21 Mart 2022 - 31 Mart 2022

Başvuru Bedeli: 2+1 konutlar için 1000 TL, 3+1 konutlar için 2000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 30 Mart 2022 tarihinde sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1

Kura Tarihi: 12 Nisan 2022

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Delice Şubesi

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 18 Nisan 2022 - 21 Nisan 2022

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 25 Nisan 2022 - 26 Nisan 2022(Asil hak sahipleri sözleşme

imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)

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TOKİ 7 ilde bayram havası yaratacak fırsatı başlattı! Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor, 1.200 TL’ye sıfır konut! %10 peşinat veren sıfır 2+1 3+1 daireleri kapıyor...

Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;

1)"Diğer alıcı adayları" kategorisi

* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği
takdirde kura ile belirlenecektir.

Detaylı satış fiyat ve koşulları TC. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web
sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır

1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 12 Nisan 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde "Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası" çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.