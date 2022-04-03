03 Nisan 2022, Pazar
TOKİ 7 ilde bayram havası yaratacak fırsatı başlattı! Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor, 1.200 TL'ye sıfır konut! %10 peşinat veren sıfır 2+1 3+1 daireleri kapıyor...
Nisan ayının ilk günlerinde Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendirecek bir haber geldi. Kurum kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut sayılarını açıkladı. TOKİ resmi internet sitesinden yaptığı son duyuruda, Bitlis, Bursa, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Tokat illerinde bazı dairelerin satışı sürüyor. Başvurunuz olumsuz neticelenirse ödediğiniz başvuru bedeli hesabınıza geri yatırılıyor. İşte, TOKİ Nisan ayı yeni satış ilanları...
Giriş Tarihi: 03.04.2022 21:44
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