TOKİ 7 ilde bayram havası yaratacak fırsatı başlattı! Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor, 1.200 TL’ye sıfır konut! %10 peşinat veren sıfır 2+1 3+1 daireleri kapıyor...

Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;

1)"Diğer alıcı adayları" kategorisi

* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği

takdirde kura ile belirlenecektir.

Detaylı satış fiyat ve koşulları TC. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web

sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır

1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 12 Nisan 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde "Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası" çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.