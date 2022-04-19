📣TOKİ’den %22 indirim kampanyası son gün: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

ARSA ALICILARINA YÜZDE 10 İNDİRİM

Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.