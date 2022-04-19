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📣TOKİ'den %22 indirim kampanyası son gün: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? Konut ve iş yeri sahiplerini yakından ilgilendiren TOKİ indirim kampanyasında son viraja girildi. 2022 yılına ilişkin indirim kampanyası bugün sona eriyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, TOKİ'den %22 indirim kampanyası şartları neler? 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...