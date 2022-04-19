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Haberler Galeri 📣TOKİ'den %22 indirim kampanyası son gün: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

📣TOKİ'den %22 indirim kampanyası son gün: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? Konut ve iş yeri sahiplerini yakından ilgilendiren TOKİ indirim kampanyasında son viraja girildi. 2022 yılına ilişkin indirim kampanyası bugün sona eriyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, TOKİ'den %22 indirim kampanyası şartları neler? 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 09:53
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📣TOKİ’den %22 indirim kampanyası son gün: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ'nin borcunu peşin ödemek isteyenlere yönelik her yıl düzenlediği indirim kampanyası bugün sona eriyor. İndirim kampanyasında borcunu peşin ödeyen konut ev iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacak. Borcun tamamını kapatamayacak olanlarda indirimden yararlanabilecek. Peki, TOKİ'den %22 indirim kampanyası şartları neler? 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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📣TOKİ’den %22 indirim kampanyası son gün: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

22 Mart'ta başlayan TOKİ indirim kampanyası 19 Nisan'da yani bugün sona erecek. İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, 19 Nisan 2022 tarihine kadar bankaya başvuru yapabilecek.

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📣TOKİ’den %22 indirim kampanyası son gün: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

YÜZDE 22 İNDİRİM

Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

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📣TOKİ’den %22 indirim kampanyası son gün: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

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📣TOKİ’den %22 indirim kampanyası son gün: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

ARSA ALICILARINA YÜZDE 10 İNDİRİM

Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.