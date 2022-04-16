Antalya’ya dev hizmet! Phaselis Tüneli bugün açılıyor! Yılda 20 milyon TL kasada kalacak

Tünel projesi ile bölgedeki trafik akışı önemli ölçüde rahatlatıldı. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ilinin batısında bulunan Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelere erişim kolaylığı sağlandı. Ayrıca, bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürünlerin iç ve dış piyasalara konforlu ve kısa sürede taşınması imkanı tesis edildi.

Güzergahta 1,9 kilometre, seyahat süresinde ise 5 dakika kısalma sağlayan tünel ile zamandan 11,1 milyon TL, akaryakıttan 8,9 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 20 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1.842 ton azaltılacak" ifadelerine yer verildi.