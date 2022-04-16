Antalya'ya dev hizmet! Phaselis Tüneli bugün açılıyor! Yılda 20 milyon TL kasada kalacak
Antalya ulaşımı rahatlatacak Phaselis Tüneli, bugün düzenlenecek törenle açılıyor. Açılışa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, video konferans yöntemiyle katılması beklenirken, açılış için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Antalya’ya geleceği öğrenildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığı, ayrıca ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığı belirtilerek, "Sebze-meyvecilik ve seracılık faaliyetlerinin de yoğun olarak yapıldığı şehir, tarımsal, ticari, turistik ve kültürel bakımdan ülkemizin önemli merkezleri arasındadır" denildi.
Antalya'nın turizm potansiyeli dikkate alındığında ortaya çıkan ulaşım ihtiyacını karşılayarak, kalkınmasını destekleyecek karayolu yatırımlarının öneminin arttığına vurgu yapılan açıklamada, bu kapsamda Phaselis Tüneli'nin inşa edildiği kaydedildi.
"20 MİLYON TL TASARRUF EDİLECEK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, video konferans yöntemiyle tünelin açılışına katılmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da açılış töreni için Antalya'ya geçeceği belirtildi.
Antalya'yı Ege'ye ve İç Anadolu'ya bağlayan Doğu-Batı aksı konumundaki Akdeniz Sahil Yolu'nun batı kesiminde yer alan tünelin bin 292 metre uzunluğunda çift tüpten oluştuğunun altı çizilen açıklamada, "Phaselis Tüneli, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek. Phaselis Tüneli ile büyük oranda dağlık yapıya sahip mevcut güzergahın ulaşım standardının artırılması amaçlandı.
Tünel projesi ile bölgedeki trafik akışı önemli ölçüde rahatlatıldı. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ilinin batısında bulunan Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelere erişim kolaylığı sağlandı. Ayrıca, bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürünlerin iç ve dış piyasalara konforlu ve kısa sürede taşınması imkanı tesis edildi.
Güzergahta 1,9 kilometre, seyahat süresinde ise 5 dakika kısalma sağlayan tünel ile zamandan 11,1 milyon TL, akaryakıttan 8,9 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 20 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1.842 ton azaltılacak" ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BAKAN KOCA DUYURDU! TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2022 kontenjanları duyuruldu mu?
- Survivor Adem sakatlandı mı, neden yok? Survivor 2022 Adem Kılıçcı diskalifiye mi olacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Survivor'da takımlar değişecek mi? Survivor 2022 All Star'da yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Emekli Temmuz maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine %34.62 zam! En düşük 8.622 lira maaş...
- LGS ne zaman yapılacak? LGS 2022 sınav tarihi değişti mi, ileri mi alındı?
- SGK giriş tarihine dikkat, YAŞ ŞARTI YOK! EYT onaylandığında 2-3 yıl düşürülecek! 6'lı çözüm masaya geldi! Mayıs ayı içerisinde...
- MSÜ TERCİH VE TABAN PUANLARI: MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ tercihleri başladı mı?
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelli maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2022? SON DAKİKA HABERLER...
- Açık öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?