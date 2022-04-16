Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 2050 yılı ihracat hedefini açıkladı: 500 milyar dolar

Türkiye'nin genelinde 5 bin şantiye ve 700 bin çalışma arkadaşları olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "20 yıl önceye kadar önemli bir altyapı açığı vardı. 20 yıl önce ne oldu? Bir, AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin başına gelmesiyle heyecan dolu kadrolar gelerek bu ülkede bir şeylerin yapılması gerektiğini düşündü. Onlar bizim ağabeylerimizdi, önemli işler başardılar. Biz de görevi devralınca onların iyi yaptığı şeylerin üzerine bizim daha fazla koyma inancıyla işlerimize koyulduk" diye konuştu.