11 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri AB, 21 Rus havayolu şirketini kara listeye aldı

AB, 21 Rus havayolu şirketini kara listeye aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.04.2022
ABONE OL
AB, 21 Rus havayolu şirketini kara listeye aldı

Avrupa Komisyonu, Aeroflot, Rossiya, Pobeda, UTair dahil olmak üzere 21 Rus havayolu şirketini kara listesine dahil etti. AB'nin kara listeye aldığı Rus havayolları arasında Aeroflot, Rossiya, Pobeda, UTair, Sibir, Nord wind gibi şirketler bulunuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA