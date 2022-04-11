11 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya-Ukrayna savaşında petrol yaptırımı da masada

Rusya-Ukrayna savaşında petrol yaptırımı da masada

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
ABONE OL
Rusya-Ukrayna savaşında petrol yaptırımı da masada

Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı. Rusya'ya petrol ambargosu seçeneğinin devrede olup olmaması sorulan Borrell, yaptırımların her zaman masada olduğunu, bakanların yeni adımları görüşeceğini söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA