Benzin ve motorine indirim gelecek mi? | Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi
Milyonlarca araç sahibi vatandaş benzin ve motorine indirim gelecek mi? sorusuna yanıt arıyor. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yüz dolar psikolojik bandının altını gördü. Düşüşle birlikte akaryakıtta indirim beklentisi arttı. Motorinde 1 liranın üzerinde indirim olması bekleniyor.
Vatandaşlar Benzin ve motorine indirim bekliyor. Brent petrol 100 doların altını gördü, gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.
Uluslararası piyasalarda, brent petrol varil fiyatları gerilemeye başladı.
Fiyatlardaki sert düşüş motorin fiyatlarında indirim beklentisi doğurdu.
MOTORİNE İNDİRİM GELEBİLİR
Sektör temsilcilerinin tahminlerine göre ise 1 TL'nin üzerinde bir motorinde pompaya yansıyacak.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Konuya ilişkin, henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözler resmi kurumlardan gelecek güncel rakamlarda.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 100 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 98,36 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 azalışla 98,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,70 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin geçen hafta acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması etkili oluyor.
Stratejik rezervlerden yapılacak satışın, piyasada bir süredir devam eden daralmayı gelecek aylarda hafifletmesi ve fiyatların yükselişini azaltması bekleniyor.
Uzmanlar, söz konusu hamlenin gelecek 6 ay için piyasaya günlük 1,3 milyon varil sunulması anlamına geldiğini, bunun da piyasadaki 1 milyon varillik Rus petrolü boşluğunu tamamlamaya yeterli olacağını tahmin ediyor.
Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Rusya'ya yeni yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirtti.
Borrell, Rusya'ya petrol ambargosu seçeneğinin devrede olup olmadığına ilişkin soru üzerine, yaptırımların her zaman masada olduğunu, bakanların yeni adımları görüşeceğini ifade etti.
Çin'in en büyük şehri Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta başlayan ve halen devam eden kademeli kapanma da talep daralması endişelerini tetikleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.
Brent petrolde teknik olarak 99,17 ile 100,60 dolar aralığının direnç, 97,02 ile 96,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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