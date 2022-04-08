AB’den Rusya’ya kömür yaptırımı! 5. yaptırım paketi de kabul edildi

İTHALAT YASAKLARI

Transit de dahil olmak üzere herhangi bir Rus ve Belaruslu kara yolu taşımacılığı teşebbüsünün AB içinde kara yoluyla mal taşıması engellendi, tıbbi malzemeler, tarım ve gıda ürünleri gibi bir dizi ürün ve insani amaçlarla kara yolu taşımacılığı için istisnalar sağlanacak.