08 Nisan 2022, Cuma
AB'den Rusya'ya kömür yaptırımı! 5. yaptırım paketi de kabul edildi
Rusya'nın müzakereler devam ederken gerçekleştirdiği saldırılar dünya gündemine oturdu. Japonya'nın kömür ithalatındaki sınırlandırma çağrısına AB'den destek geldi. AB de Rusya'ya karşı kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını içeren 5. yaptırım paketini kabul edildi.
Giriş Tarihi: 08.04.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 14:03
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22