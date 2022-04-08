08 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AB'den Rusya'ya kömür yaptırımı! 5. yaptırım paketi de kabul edildi

AB'den Rusya'ya kömür yaptırımı! 5. yaptırım paketi de kabul edildi

Rusya'nın müzakereler devam ederken gerçekleştirdiği saldırılar dünya gündemine oturdu. Japonya'nın kömür ithalatındaki sınırlandırma çağrısına AB'den destek geldi. AB de Rusya'ya karşı kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını içeren 5. yaptırım paketini kabul edildi.

Giriş Tarihi: 08.04.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 14:03
  • 1
  • 22
AB’den Rusya’ya kömür yaptırımı! 5. yaptırım paketi de kabul edildi

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını içeren 5. yaptırım paketini kabul etti. AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, son yaptırımların Rus silahlı kuvvetlerinin Buça'da ve Rus işgali altındaki diğer yerlerde işlediği vahşetlerin ardından kabul edildiği bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
AB’den Rusya’ya kömür yaptırımı! 5. yaptırım paketi de kabul edildi

8 MİLYAR AVRO DEĞERİNDE KÖMÜR

Buna göre, Ağustos 2022'den itibaren yılda 8 milyar avro değerindeki Rusya menşeli veya Rusya'dan ihraç edilen kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye aktarılmasının yasaklanması kararlaştırıldı.

  • 3
  • 22
AB’den Rusya’ya kömür yaptırımı! 5. yaptırım paketi de kabul edildi

Tarım ve gıda ürünleri, insani yardım ve enerji için istisnalar sağlanarak, Rusya bayrağı altında kayıtlı gemilere AB limanlarına erişim sağlama yasağı getirildi.

  • 4
  • 22
AB’den Rusya’ya kömür yaptırımı! 5. yaptırım paketi de kabul edildi

İTHALAT YASAKLARI

Transit de dahil olmak üzere herhangi bir Rus ve Belaruslu kara yolu taşımacılığı teşebbüsünün AB içinde kara yoluyla mal taşıması engellendi, tıbbi malzemeler, tarım ve gıda ürünleri gibi bir dizi ürün ve insani amaçlarla kara yolu taşımacılığı için istisnalar sağlanacak.

  • 5
  • 22
AB’den Rusya’ya kömür yaptırımı! 5. yaptırım paketi de kabul edildi

Jet yakıtı, "kuantum bilgisayarlar" ve gelişmiş yarı iletkenler, ileri teknoloji elektronikler, yazılımlar, hassas makineler ve ulaşım ekipmanları gibi diğer malları hedef alan ihracat yasakları ve ahşap, çimento, gübre, deniz ürünleri ve likör gibi ürünlerde yeni ithalat yasakları kararlaştırıldı.