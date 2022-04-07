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Rusya'dan üst üste yaptırım kararları: Başbakanlar da listede

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Rusya’dan üst üste yaptırım kararları: Başbakanlar da listede

Rusya tarafından yapılan son dakika açıklamasında Başbakan Scott Morrison'un da aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına ve Başbakan Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu 130 Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı alındığı duyuruldu.

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