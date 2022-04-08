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Son dakika: THY'nin İstanbul-Juba seferleri 1 Haziran'da başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Son dakika: THY’nin İstanbul-Juba seferleri 1 Haziran’da başlıyor

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Juba seferlerini 1 Haziran'da başlatıyor. Güney Sudan'ın başkenti Juba ile İstanbul arasında haftada 3 gün sefer düzenlenecek

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