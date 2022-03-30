THY tatil paketi pazarına giriyor
Türkiye'nin en önemli markalarından THY, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmaya devame diyor.Türk Hava Yolları yurtiçi ve yurt dışında oluşturduğu yolcu memnuniyeti ve deneyimini tatil paketi pazarında da yolcularıyla buluşturacak.
THY, ERKA Grubu işbirliğiyle tatil paketleri, uçak bileti, konaklama, transfer, araç kiralama, sigorta gibi tatil ihtiyaçlarını 'Turkish Holidays' çatısı altında topladı.
'Yepyeni ve kişiselleştirilmiş bir tatil deneyimi' mottosuyla hayata geçen Turkish Airlines Holidays tüm seyahat planlarını dijital ortamda yapma ve tatilin her adımını kişiselleştirebilme imkanı sunacak.
THY'nin uçtuğu 300'den fazla destinasyon ve dünyanın dört bir yanından anlaşmalı 550 binden fazla tesisin ziyaretçilerin seçimine sunulduğu platformla seyahat planlama süreci hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek.
Tatil planlarında bir değişiklik olması durumunda ise tüm paket tatiller için 30 güne kadar koşulsuz iptal ve tüm ücretin iade garantisi sağlanacak.
MİL KAZANMA İMKANI
Tatil paketi kapsamında THY'nin özel yolcu programı olan Miles&Smiles üyelerine, uçuş miline ek olarak tatil paketinde geçerli , otel, transfer ve araç kiralama gibi ek hizmetlerden de mil kazanma olanağı sağlayacak.
KISA SÜREDE YURTDIŞINA AÇILACAĞIZ
'Turkish Holidays' tanıtım toplantısında konuşan THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bu platformla, dijitalleşen dünyada yolcuların tatile süreçlerinin sadece ulaşım kısmını değil tüm süreçlere ulaşabileceğini söyledi. Türkiye'nin dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeler arasında ilk 10'da yer aldığını ve bunu el birliğiyle üst sıralara çıkartacaklarını ifade eden Olmuştur " Turkish Airlines Holidays markamız Türkiye çıkış ve iç hatta hizmet vermeye başladı. Ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla markamızı kısa sürede yurtdışı pazarda ve İstanbul'u transit olarak kullanan yolcularımızın da hizmet sunmak ve global çapta önemli bir tatil paketi oyuncusu haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
TURİZME YENİ BİR SOLUK GETİRMEK İSTİYORUZ
ERKA Grubu CEO'su Serhat Kahraman ise turizme yeni bir soluk getirmek istediklerinin vurgulayarak Turkish Airlines Holidays ile Türkiye'ye yurtdışından daha fazla turist getirmenin yanı sıra yurtdışı ülkeler arasında tatil paketleri sunarak ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Türkiye'de lansmanını müteakip, yurt dışı pazarlara açılım ve global büyüme ile yurtdışından gelen turist çeşitliliğini artıracağımıza ve ülkemizde turizm sezonunu uzatacağımıza inanıyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS kılavuzu 2022: LGS başvurusu ne zaman başlıyor? MEB Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?
- Motorin indirimi son dakika: 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- TÜİK 2022 Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak?
- ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?
- Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Nisan ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?
- 2022 dünya kupası hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası 2022 ne zaman başlayacak? İşte katılacak takımlar...
- Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
- 2022 ilk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayı, oruç ne zaman başlıyor?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
- MEB son dakika: Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Seminerler bu yıl nasıl olacak?
- Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin ve motorine indirim geldi mi? 29 Mart güncel benzin, gaz, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...