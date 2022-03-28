THY’den Afrika’nın ada ülkesi Morityus’un turizmine önemli katkı

TURİZM SEKTÖRÜ GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILANIN YÜZDE 24'ÜNÜ OLUŞTURUYOR

Kum sahilleri, görkemli ağaçları ve misafirperver halkıyla dikkati çeken adanın yüz ölçümü 2 bin 40 kilometre. Önceki dönemlerde ekonomisi daha çok tarım ve balıkçılığa dayanan ülkede son yıllarda turizm sektörü de öne çıkmaya başladı. Endemik birçok bitki türüne ev sahipliği yapan ve nesli tükenmiş Dodo kuşunun anavatanı Morityus, son yıllardaki yatırımlar, artan otel sayısı, altyapı-üstyapı çalışmaları ve politik istikrarıyla, başta THY olmak üzere yeni havayolları şirketlerinin de ülkeye sefer başlatmasıyla turizm sektöründe önemli bir yer edindi.

Morityus Turizm Bakanlığının verilerine göre, plajları ve turkuaz rengi deniziyle adaya gelen turist sayısı 2019'da ülkenin nüfusunu aşarak yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi oldu. Ülkede çalışan nüfusun dörtte birine istihdam sağlayan turizm sektörü, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 24'ünü oluşturuyor.

Ada ülkesini başta Fransa, İngiltere ve Almanya'dan gelen Avrupalılar olmak üzere tüm dünyadan turistler tercih ediyor. Ülke Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını 2020'de turizme kapatsa da 1 Ekim 2021'de yeniden turist ağırlamaya başladı. Ekim ayından bu yana yaklaşık 300 binden fazla kişi, küçük ada ülkesini ziyaret etti.