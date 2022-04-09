Son dakika: Türkiye’ye teklif yağıyor! Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı dev şirketler dümen kırdı

TÜRKİYE'NİN ALTYAPI AVANTAJLARI

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ şu değerlendirmeyi yaptı: ''Rusya ve Ukrayna'da bulunan Amerikalı ve Batılı şirketleri rahatsız etti. Ve bu şirketler kendilerine yeni bir destinasyon aramaya başladılar. Yaklaşık 5 bin şirket var. Bu 5 bin şirketin şimdiye kadar 148 tanesi Rusya'da operasyonlarını durdurdu. 172 tanesi işini yavaşlattı, askıya aldı diyebilirim. 74 Amerikalı ve Batılı şirkette operasyonlarını tamamen durdurdu. Türkiye; hava, kara ve deniz ulaşımı ile uluslararası yatırımcılara güçlü bir tedarik zinciri altyapısı sunuyor. Hem stratejik konumu gereği hem de Rusya-Ukrayna krizinde tarafsız kalması nedeniyle Türkiye'nin küresel ekonomideki önemi daha da arttı.''

"UKRAYNA'DAN VE RUSYA'DAN İŞ İNSANLARI TEKLİFLERİYLE GELİYOR"

Söz konusu şirketlerin yatırımlarını kaydırmak istediği ülkelerden birisi de Türkiye. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Ruslar artık ürün satamaz, Ukraynalılar da savaşın sonucu olarak üretim yapamaz hale geldi. Hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan iş adamları Türkiye'ye geliyor. Geçen hafta Laleli İş Adamları Derneğini kabul ettim. Onlara da çokça Rus iş adamlarından beraber iş yapalım teklifleri geliyor.'' dedi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki politikası dünya kamuoyu tarafından takip ediliyor ve bu durum yatırımcıları da etkiliyor. Büyük sermayeli şirketlerin Türkiye'ye ilgisi artmış durumda.