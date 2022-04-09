Esnafın merakla beklediği haber! Pandemide kira ödeyemeyene tahliye yapılmayacak! TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu, muhtar maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkartan yasayı kabul etti. Yasaya son dakika eklenen önergelerle, kamu ihaleleri için yeni bir fiyat farkı düzenlemesi yapıldı. Pandemi nedeniyle kapatılan işyerleri için kira ödenmemesi gerekçe gösterilerek tahliye kararı verilemeyecek.
TBMM Genel Kurulu, muhtar maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkartan yasayı kabul etti. Yasaya son dakika eklenen önergelerle, kamu ihaleleri için yeni bir fiyat farkı düzenlemesi yapıldı. Pandemi nedeniyle kapatılan işyerleri için kira ödenmemesi gerekçe gösterilerek tahliye kararı verilemeyecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa şöyle:
İKİNCİ FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ: Pandemi sonrası artan fiyatlar nedeniyle kamudan iş alan müteahhit ve diğer iş insanları için fiyat farkı düzenlemesi yapılmıştı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yasa yeterli olmadı. Torba yasaya eklenen önergeyle bu konuda Cumhurbaşkanı'na yetki verildi.
1 NİSAN'DAN ÖNCEKİLER: 1 Nisan 2022 tarihinden önce TL ile ihale edilen mal, hizmet alımları ile yapı işlerinden yasa yürürlüğü girdiğinde devam edenlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilen kısımları için ilave fiyat farkı ödenecek.
FESİH HAKKI: 1 Ocak 2022 tarihinden önce ihale edilen ve yasa yürürlüğü girdiğinde devam eden sözleşmelerde, gerçekleşme oranı yüzde 15'e kadar olanlara fesih ve tasfiye hakkı verilecek.
SÜRE UZATIMI: 1 Nisan 2022 tarihine kadar yapılan ihalelerde, 1 -31 Mart 2022 tarihleri arasındaki iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilecek.
ESNAFA TAHLİYE KORUMASI: Pandemi önlemleri nedeniyle kapatılan restoran, kafe ve diğer işyerlerine 1 Mart -30 Haziran 2020 tarihleri arasında kiralarını ödemediyse, kira sözleşmesinin feshi ya da tahliyeye gerekçe gösterilemeyecek.
EVİM ŞİRKETLERİ: Kamuoyunda 'evim' olarak bilenen gerekli yükümlülükleri karşılayamadıkları için kapanacak olanlar şirketlerde parası bulunan vatandaşlar bunu faaliyet izni olanlara devredebilecek.
MUHTAR MAAŞLARI: Muhtar maaşları asgari ücret düzeyine çıkacak.
DOKTORLAR İÇİN İKİ ÖNEMLİ DÜZENLEME
Sağlık Bakanlığı veya bağlı kadrolarda tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak. Devletten istifa eden hekim, geri dönerse zorunlu bekleme süresi olmayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi sorgulama...
- Nisan ara tatili kaç gün sürecek 2022? Nisan ara tatili ne zaman başlıyor? MEB açıkladı...
- OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? OGM işçi alımı başvuruları başladı mı?
- AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Online, yüz yüze...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Benzin indirimi son gelişmeler: 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....
- SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat kesildi! EYT'li için 3 ayrı hesap sıralandı! Emekli maaşı artırmanın yolu...
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı?
- İŞKUR'a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...
- Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman ödenecek? 2022 Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri..
- KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCU KADROSU: Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Kasaba Doktoru dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?
- Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz dizisi neden yok, final mi yaptı? 8 Nisan Show TV yayın akışı...