Esnafın merakla beklediği haber! Pandemide kira ödeyemeyene tahliye yapılmayacak! TBMM’de kabul edildi

1 NİSAN'DAN ÖNCEKİLER: 1 Nisan 2022 tarihinden önce TL ile ihale edilen mal, hizmet alımları ile yapı işlerinden yasa yürürlüğü girdiğinde devam edenlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilen kısımları için ilave fiyat farkı ödenecek.

FESİH HAKKI: 1 Ocak 2022 tarihinden önce ihale edilen ve yasa yürürlüğü girdiğinde devam eden sözleşmelerde, gerçekleşme oranı yüzde 15'e kadar olanlara fesih ve tasfiye hakkı verilecek.