Türkiye enerjide bir üst lige çıkıyor! Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın attığı adımlar bugün karşılık buldu
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı sırasında attığı adımlar Türkiye'yi enerji bağımsızlığında bir üst lige taşıyacak. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında, "Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. Yakında nükleer enerji ve doğal gazda üretime geçeceğiz ve enerjide dışarıya olan bağımlığımız azalacak." ifadelerini kullandı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı sırasında attığı adımlar Türkiye'yi enerji bağımsızlığında bir üst lige taşıyacak. Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Zonguldak'taki Filyos Limanı'ndan ayrılarak Türkali-2 kuyusuna doğru yola çıktı.
Türkiye'nin enerji alanındaki atılımlarına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında, "Hatırlıyorsunuz Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulduğunda önce inanmadılar, sonra da "Gazı çıkaramazlar" dediler. Dün dev kuyubaşı vanası Yavuz Sondaj Gemisi'yle Karadeniz'in derinliklerine indirilmek üzere yola çıktı. Berat Albayrak'ın enerji bakanı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerjiye, nükleer enerjiye ve doğal gaz aramalarına büyük yatırımlar yapılmıştı." ifadelerini kullandı.
İşte Tezel'in bugünkü yazısı;
İngiltere hükümeti de enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla 8 yeni nükleer reaktörün inşa edileceğini duyurdu. İngiltere'nin hali hazırda 19 nükleer enerji reaktörü var.
56 nükleer reaktöre sahip olan Fransa bile enerji krizinden sonra nükleer enerji üretimini artırma kararı almıştı. Fransa'nın 'nükleer enerjiyi yeşil yatırım olarak sınıflama' çağrısını dokuz AB üyesi ülke de desteklemişti.
Oysa Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldığında o zaman İngiltere'nin de üye olduğu Avrupa Birliği (AB) ilerleme raporlarında, Türkiye'nin nükleer santral yapmasını istemediğini defalarca yazdı.
Bizde başta CHP olmak üzere bazı muhalif partiler de nükleer enerjiye karşı çıktılar.
Gelinen bu noktada hükümetin ne kadar ileri görüşlü olduğu ortaya çıktı. Enerji krizi, enerji kaynaklarında ne kadar çok alternatifiniz varsa o kadar güçlüsünüz demektir.
Nükleer santral açmak, su, rüzgâr, güneş, doğal gaz gibi farklı kaynaklardan elektrik üretimine karşı olduğunuz anlamına gelmez. Ama bizde yabancı ülkelerle bağlantısı olan çevreci dernekler ve muhalefet, hükümeti sanki rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir enerjiye karşı olduğunu göstermek için algı yönettiler.
Hâlbuki güneş ve rüzgâr enerjisine de en çok yatırım yapan mevcut hükümettir.
Evet, nükleer enerjinin olası ama kontrol edilebilir riskleri var ama enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için nükleer enerjiye de ihtiyaç var.
ALBAYRAK DÖNEMİNDE...
Hatırlıyorsunuz Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulduğunda önce inanmadılar, sonra da "Gazı çıkaramazlar" dediler. Dün dev kuyubaşı vanası Yavuz Sondaj Gemisi'yle Karadeniz'in derinliklerine indirilmek üzere yola çıktı. Karadeniz'de açılan kuyuların üretime hazırlanması için kuyubaşı vanası ilk adımı oluşturacak. Kuyubaşı vanası 6 kuyudan toplayıp gazı dağıtacak.
Berat Albayrak'ın enerji bakanı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerjiye, nükleer enerjiye ve doğal gaz aramalarına büyük yatırımlar yapılmıştı.
Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. Yakında nükleer enerji ve doğal gazda üretime geçeceğiz ve enerjide dışarıya olan bağımlığımız azalacak.
İnşallah Türkiye bir üst lige çıkacak.
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