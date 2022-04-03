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Nisan ayı kira artış oranları açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak 2022?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2022
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Nisan ayı kira artış oranları açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak 2022?

Nisan ayı kira artış oranları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nisan ayı kira artış oranı heyecanla bekleniyor. Hem ev sahipleri hem de kiracıların yakından takip ettiği kira artış oranı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olacak. İşte, Nisan ayı kira artış oranları açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak 2022?

Nisan ayı kira artış oranları açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 12 aylık tüfe verileri dikkate alarak kira zam oranlarını belirliyor. Geçen ay, on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşmişti. İşte, Nisan ayı kira artış oranları açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak 2022?

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANLARI AÇIKLANDI MI?

Nisan ayı kira artış oranı yarın sabah saat 10:00'da belli olacak.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ!

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: %22,58 %25,98

Zam bedeli: 259,98 TL

Zamlı kira bedeli: 1. 259,98 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

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