Nisan ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Nisan kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir?

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verisi ile birlikte bu ay kiralara yapılacak zam oranı belli olacak. Nisan ayında kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalayacaklar. Peki, 2022 Nisan kira zammı ne kadar? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...