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Haberler Galeri Nisan ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Nisan kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir?

Nisan ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Nisan kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir?

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verisi ile birlikte bu ay kiralara yapılacak zam oranı belli olacak. Nisan ayında kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalayacaklar. Peki, 2022 Nisan kira zammı ne kadar? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2022 09:14
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Nisan ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Nisan kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir?

Son dakika... Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK mart ayı enflasyon verisi bugün açıklanacak. Enflasyon oranı ile birlikte kiralara yapılacak zam oranı da belli olacak. Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar ve ev sahipleri, yasal kira zam oranını merak ediyor. Peki, 2022 Nisan kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nisan ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Nisan kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir?

2022 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Hemen şunu belirtelim ki, mart ayı enflasyon oranı henüz açıklanamdı. Enflasyon verisi saat 10.00'da açıklanacak. Kira artış oranı da açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Nisan ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Nisan kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir?

2022 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

2022 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.

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Nisan ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Nisan kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir?

2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.

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Nisan ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Nisan kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir?

2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.