Sadece 1 ay kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 24 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! 2+1 evler 245 bin TL'den satılıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı daire ve arsa satışları için duyurular gelmeye devam ediyor. Kurum tarafından yapılan son açıklamaya göre 7 ilde satışlar sürüyor. Bitlis, Bursa, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Tokat'ında içinde bulunduğu illerde uygun fiyatlı dairelerin satış ve taksit fiyatları paylaşıldı. Öte yandan, 28 ilde 472 konut ve ticari arsa makul fiyatlarla satışa çıkıyor. Açık arttırma ile yapılacak satışlar 5, 6 ve 7 Nisan'da yapılacak. İşte, TOKİ 7 ilde uygun fiyatlı daire satışları...