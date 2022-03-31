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Haberler Galeri Sadece 1 ay kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 24 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! 2+1 evler 245 bin TL'den satılıyor

Sadece 1 ay kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 24 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! 2+1 evler 245 bin TL'den satılıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı daire ve arsa satışları için duyurular gelmeye devam ediyor. Kurum tarafından yapılan son açıklamaya göre 7 ilde satışlar sürüyor. Bitlis, Bursa, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Tokat'ında içinde bulunduğu illerde uygun fiyatlı dairelerin satış ve taksit fiyatları paylaşıldı. Öte yandan, 28 ilde 472 konut ve ticari arsa makul fiyatlarla satışa çıkıyor. Açık arttırma ile yapılacak satışlar 5, 6 ve 7 Nisan'da yapılacak. İşte, TOKİ 7 ilde uygun fiyatlı daire satışları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022 21:37 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 21:37
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Sadece 1 ay kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 24 bin TL’yi getiren TOKİ’den daire kapıyor! 2+1 evler 245 bin TL’den satılıyor

Sadece 1 ay kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 24 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor. 2+1 evler 245 bin TL'den satılıyor. Nisan ayına kısa süre kala Toplu Konut İdaresi tarafından daire ve arsa satışlarına yönelik açıklamalar geliyor. Uygun fiyatlı satışlar ile ev sahibi olma imkanı sağlanıyor. Öte yandan, 28 ilde 472 konut ve ticari arsa makul fiyatlarla satışa çıkıyor. Açık arttırma ile yapılacak satışlar 5, 6 ve 7 Nisan'da yapılacak. 28 il arasında İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Edirne'de bulunuyor. İşte, Nisan ayı TOKİ uygun fiyatlı evler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadece 1 ay kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 24 bin TL’yi getiren TOKİ’den daire kapıyor! 2+1 evler 245 bin TL’den satılıyor

İşte konut satışının yapılacağı iller;

Bitlis,

Bursa,

İzmir,

Kırıkkale,

Kilis,

Konya,

Tokat

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Sadece 1 ay kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 24 bin TL’yi getiren TOKİ’den daire kapıyor! 2+1 evler 245 bin TL’den satılıyor

İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİ 2.VE 3.ETAP PROJELERİ

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİ 2.VE 3.ETAP

PROJELERİ kapsamında üretilecek 287 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİ 2.VE 3.ETAP PROJELERİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 221 adet, 3+1 konut 66 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

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Sadece 1 ay kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 24 bin TL’yi getiren TOKİ’den daire kapıyor! 2+1 evler 245 bin TL’den satılıyor

BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAH. 805 KONUT 2 ADET TİCARET MERKEZİ

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bursa İli İnegöl İlçesi Karalar Mah. 805 Konut, 2 Adet Ticaret

Merkezi kapsamında üretilecek 88 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: Bursa İli İnegöl İlçesi Karalar Mah. 805 Konut 2 Adet Ticaret Merkezi

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 70 adet, 3+1 konut 18 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

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Sadece 1 ay kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 24 bin TL’yi getiren TOKİ’den daire kapıyor! 2+1 evler 245 bin TL’den satılıyor

BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 1. ETAP 317 KONUT 1 ADET TİCARET MERKEZİ

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

(EN AZ %40 ENGELLİ VATANDAŞLAR)

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 1. ETAP 317 KONUT 1

ADET TİCARET MERKEZİ kapsamında üretilecek 12 adet konut En Az %40 Engelli Vatandaşlar için satışa
sunulacaktır.
Proje Adı: BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 1. ETAP 317 KONUT 1 ADET TİCARET MERKEZİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 3+1 konut 12 adet

Satış Yönetimi: En Az %40 Engelli Vatandaşlar Kuralı Satışı

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)