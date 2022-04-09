Turist getirene kredi desteği! Proje hazır! Anlaşmalar tamam

2 MİLYON TURİST TAŞINACAK

Bu kapsamda THY, bu üç şirkete 1.5 milyon koltuk ayırdı. Pegasus Havayolları ile Rus yapımı uçaklarla uçacak olan Rusya'daki özel havayolu şirketlerinin de 500 bin turist taşıması bekleniyor. Böylece, bu yıl için 2 milyon Rus turist sayısı garanti altına alınmış olacak. Rusya'dan gelecek turist sayısını artırmak için yeni bir havayolu şirketinin kurulması da gündeme geldi. Antalya merkezli kurulması planlanan ve sadece Rusya'dan Türkiye'ye turist taşıyacak olan havayolu şirketi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma başlattı.