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Türk Hava Yolları güven tazeledi: 81 emniyet denetlemesinde bulgusuzluk oranı sıfıra yakın çıktı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Türk Hava Yolları güven tazeledi: 81 emniyet denetlemesinde bulgusuzluk oranı sıfıra yakın çıktı

Türk Hava Yolları yapılan denetimlerde büyük sınav verdi ve bulgusuzluk oranı sıfıra yakın çıktı. Denetlemeler sonrasında elde edilen sonuca ilişkin konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ''Sizlere kaliteli ve emniyetli şekilde hizmet vermekten mutluyuz." dedi.

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