Son dakika: İstanbul’da suya büyük zam
GÜNDEM ahaber.com.tr
İBB kararıyla İstanbul’da suya zam geldi. Konutta suyun birim fiyatı 5,56’dan 8,33’e yükseltildi. Böylelikle İstanbul'da suya yüzde 29'luk bir zam yansıtıldı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin kararıyla İstanbul'da suya zam geldi.
İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi, İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.
Buna göre; konutta suyun birim fiyatı 5,56'dan 8,33'e yükseltildi.
SUYA BÜYÜK ZAM
Böylelikle İstanbul'da suya yüzde 29'luk bir zam yansıtıldı.
Zam kararının oy çokluğu ile alındığı bildirdi.
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