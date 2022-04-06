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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı: Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı: Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.

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