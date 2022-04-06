Son dakika: AK Parti'den vatandaşı ekonomik açıdan rahatlatacak çalışma! 20 ürün için "fiyatları sabitleme" önerisi





EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?



AK Parti'nin gündemindeki bir diğer başlık da emeklilere verilen bayram ikramiyesine ilişkin. Enflasyona bağlı olarak ikramiyelerde artış olup olmayacağı henzü net değil. Kurmayların önerisi ise artışı bir kurala bağlamak yönünde. Bu da bayram ikramiyelerinde yeniden değerleme oranında artış anlamına geliyor.