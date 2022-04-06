Son dakika: AK Parti'den vatandaşı ekonomik açıdan rahatlatacak çalışma! 20 ürün için "fiyatları sabitleme" önerisi
Son dakika haberine göre AK Parti, gıda ürünlerinin fiyatlarının zincir marketler tarafından spekülatif biçimde yükseltilmesinin ardından, vatandaşı ekonomik açıdan rahatlatacak formüller üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Parti kurmayları, Başkan Erdoğan'a un, şeker, yağ, bebek bezi ve temizlik maddeleri gibi temel tüketim maddelerinin fiyatlarını sabitlemeyi önerdi. İşte detaylar...
AK Parti, gıda ürünlerinin fiyatlarının zincir marketler tarafından spekülatif biçimde yükseltilmesinin ardından, vatandaşı ekonomik açıdan rahatlatacak formülller üzerinde çalışıyor.
Onların başında başında temel tüketim maddelerinin fiyatlarını sabitlemek geliyor. enflasyon sepetinde yer alan ve dar gelirlinin en çok tükettiği maddeler başı çekiyor.
AK Parti kurmayları, un, şeker, yağ, bebek bezi ve temizlik maddeleri arasından belirlenecek 20 kalemin yıl sonuna kadar fiyatını sabitlemeyi önerdi.
Kurmaylar, bu ürünlerin üreticisine de sübvansiyon verilmesini gündeme getirdi. Bebek bezi gibi yerli üretimi de olan maddelerde üreticiyi de desteklemek açısından dikkate alınan formül ile enflasyonun düşmesine de katkı sağlanması hedefleniyor.
EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
AK Parti'nin gündemindeki bir diğer başlık da emeklilere verilen bayram ikramiyesine ilişkin. Enflasyona bağlı olarak ikramiyelerde artış olup olmayacağı henzü net değil. Kurmayların önerisi ise artışı bir kurala bağlamak yönünde. Bu da bayram ikramiyelerinde yeniden değerleme oranında artış anlamına geliyor.
TÜRKİYE AVRUPA'NIN GAZ HATTI OLABİLİR
Ekonomik gelişmeler AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Toplantısında da gündemdeydi. Önümüzdeki dönemde enerji alanında yapılacak yatırımların ele alındığı toplantıda, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle farklı enerji alanları arayışlarına giren Avrupa için çözümün türkiye üzerinden geçecek yeni bir doğal gaz hattı olabileceği değerlendirildi. Irak gazı'nın önemine vurgu yapıldı.
DİPLOMASİ AK PARTİ'NİN OY ORANINI 3 PUAN ARTIRDI
Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nda AK Parti'nin güncel oy oranları da ele alındı son anketlere göre, özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sürecinde Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü liderler diplomasisi, ak parti'nin oy oranını 3 puan artırdı.
BAKAN AKAR: MAYINLAR SEYİR GÜVENLİĞİNİ ENGELLEMİYOR
Toplantıda sunum yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türk Savunma Sanayinin yüzde 82 oranında yerlileştiği bilgisini de paylaştı.
Bakan Akar Karadeniz'de tehlike yaratan mayınların, seyir güvenliğini engellemediğini söyledi ancak mayınların hangi ülkeye ait olduğuna dair de net bir tespitin yapılamadığını da ifade etti.
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