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Piyasaların merakla beklediği haber! Fiyat İstikrarı Komitesi 4. Toplantısı başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Piyasaların merakla beklediği haber! Fiyat İstikrarı Komitesi 4. Toplantısı başladı

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında 4'üncü kez toplandı.Toplantıda, mart ayı enflasyon verileri, ekonomik temellerle bağdaşmayan fiyat artışlarına karşı önlemler, enflasyon ile mücadele çalışmaları ve gıda arz güvenliği konuları ele alınacak.

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