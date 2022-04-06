Rapor parası hesaplama nasıl yapılır? 2022 rapor parası ne kadar, kaç TL oldu? E-devlet rapor parası sorgulama işlemi!

RAPOR PARASI HESAPLAMA

Rapor parası çalışanların aldığı aylık maaşlara göre değişkenlik gösteriyor. Rapor parasının hesaplanması için ilk olarak üç aylık brüt gelir toplanıyor. Son üç aylık prim gün toplandıktan sonra raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılmaktadır. Bunun sebebi rapor parasının ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir son üç aylık prim gününe bölünmektedir. Ardından çıkan sonuç ile raporlu olunan gün sayısı çarpılır.

Bu çıkan sonuç ayakta tedavi olunmuş ise 2 ile çarpılıp üçe bölünmektedir. Yapılan bu işlemler ile rapor parası hesaplanmış olunur.