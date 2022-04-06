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Rapor parası hesaplama nasıl yapılır? 2022 rapor parası ne kadar, kaç TL oldu? E-devlet rapor parası sorgulama işlemi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Rapor parası hesaplama nasıl yapılır? 2022 rapor parası ne kadar, kaç TL oldu? E-devlet rapor parası sorgulama işlemi!

Diğer adı geçici iş göremezlik ödeneği olan rapor parası hesaplama nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık durumlarında kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde sigortalıların gelir kaybını telafi etmek amacıyla yapılan ödemedir ve milyonlarca çalışan bu konudaki tüm bilgileri merak ederek sıklıkla araştırıyor. Peki 2022 rapor parası ne kadar, kaç TL oldu? E-devlet rapor parası sorgulama işlemi hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Rapor parası hesaplama nasıl yapılır? 2022 rapor parası ne kadar, kaç TL oldu? E-devlet rapor parası sorgulama işlemi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sigortalı olarak çalışma hayatında aktif yer alan vatandaşlar geçici iş göremezlik ödeneği olan rapor parası hakkında bilgi edinmek istiyor ve 2022 yılında ne kadar artış olduğuna dair detaylar da haberimizde yer alıyor.

2022 RAPOR PARASI NE KADAR OLDU?

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

RAPOR PARASI HESAPLAMA

Rapor parası çalışanların aldığı aylık maaşlara göre değişkenlik gösteriyor. Rapor parasının hesaplanması için ilk olarak üç aylık brüt gelir toplanıyor. Son üç aylık prim gün toplandıktan sonra raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılmaktadır. Bunun sebebi rapor parasının ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir son üç aylık prim gününe bölünmektedir. Ardından çıkan sonuç ile raporlu olunan gün sayısı çarpılır.

Bu çıkan sonuç ayakta tedavi olunmuş ise 2 ile çarpılıp üçe bölünmektedir. Yapılan bu işlemler ile rapor parası hesaplanmış olunur.

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Kişiler herhangi bir ölüm, hastalık veya doğum gibi hallerde hekim tarafından yazılan raporlar ile SGK'dan rapor parası alabilirler. Rapor parası için ilk olarak işveren SGK'ya bildirmesi gerekir. Bildirilmesinin ardından en geç 15 gün geçmesi ile birlikte çalışanların hesaplarına yatırılır. Bu ücretin hesaba yatırılması ile birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Çalışanlar bu süre içerisinde para çalışan tarafından alınmaz ise SGK'ya tekrar iadesi yapılmaktadır. Rapor parasının otomatik olarak hesabınıza yatması için de e-Devlet üzerinden banka bilgilerinin tanımlanması gerekir.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Rapor parasının alınması için ilk olarak işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekir. İşveren ise e-rapor sistemine 5 gün içerisinde girmesi gerekir. SGK yetkilileri bu raporu imceleyerek onay verir ve onaylanmasının ardından PTT'ye ödeme talimatı gönderir. Bu arada işçiye SMS ile bilgilendirme mesajı iletilir. Bu aşamaların ardından işçi rapor parasını PTT'ye giderek alabilir.

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