Balık tezgahları doldu taştı! Bandırma halinde fiyatlar düştü
Balıkesir Büyükşehir Bandırma balık halinde balık bolluğu yaşanıyor. Balıkçılar ramazan ayının balıkhaneye bereketli geldiğini belirtirken, “Ramazan dolayısı ile balık fiyatları uygun. Yasak başlayınca bu fiyatlar olmaz” dedi.
Bandırma balık hali esnafı ramazan ayında balık haneye gelen balık miktarında büyük artış görüldüğünü ifade ediyor.
"TEZGAHLARIMIZDA BEREKET VAR"
Vatandaşın balık haline ilgisinin beklenenden az olduğunu belirten balıkçı Barış Yıldız, ramazan ayının balıkhaneye bereketiyle geldiğini söyledi.
Önümüzdeki hafta 15 Nisan'da balık yasağının başlayacağını belirten Balıkçı Yıldız, "Şu anda ramazan ayında balık bolluğu yaşanıyor tezgahlarımızda. Ramazan ayında balık tezgahlarımızda bereket var. Ramazan dolayısı ile balık fiyatları uygun. Yasak başlayınca bu fiyatlar olmaz. Vatandaşlarımızı ramazan ayında balık tüketmeye davet ediyoruz. Tezgahlarımızdaki balık fiyatlarına gelince istavrit 35, kolyoz - uskumru kilosu 35, yerli hamsi 40 lira, gümüş balığı 50 lira ve sardalya 40 liradan satılıyor. Fiyatlar şu anda gayet uygun" şeklinde konuştu.
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