Tarladan markete yüzde 500 fiyat artışı neden? İstanbul Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Demir A Haber'de yanıtladı
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan İstanbul Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Demir, "Tarladan markete yüzde 500 fiyat artışı neden?" sorusuna yanıt verdi. Demir, "Vurgun ve soygun yapıyorlar. Bunların hiçbiri iyi niyetli değil" dedi.
İstanbul Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Demir, marketlerdeki fahiş fiyatlara yönelik A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında açıklamalarda bulundu.
Demir'in açıklamaları şu şekilde:
Bu zincir marketler, üreticiyi, tüketiciyi soydu. Şimdi de devletin KDV indirimine göz diktiler ve devleti soyuyorlar. Mart ayında çiftçiler çok zarar gördü.
İlerleyen süreçte tarım ve hayvancılığa büyük destek vermek zorundayız. 5 yıl sonra dünyada gıda savaşları başlayacak. Bizim topraklarımız çok kıymetli.
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