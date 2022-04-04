Tarladan markete yüzde 500 fiyat artışı neden? İstanbul Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Demir A Haber’de yanıtladı

Biz yurt dışından aldığımız gıdaları ihtiyaç için almıyoruz. Bunları işleyip yurt dışına satıyoruz. Şu an yıllık ürettiğimizin miktarın üç katını üretebilecek tarlalarımız var. Bunları işlemeliyiz.

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