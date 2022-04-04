Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon açıklaması! Sarmaldan çıktığımız döneme gireceğiz

"TARIM DESTEKLERİNİ 29 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK."

Dünya ekonomisi Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle bir kez daha sarsıldı. Ekonomik etkiler tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tarım ve enerji ürünlerinde tedarik sıkıntıları ülkeler üzerinde enflasyonist baskıyı daha da artırdı. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ev sahipliği yaptığımız müzakere olumlu sonuçlanacaktır. Küresel düzeyde yaşanan emtia fiyatları ve arz kısıntısını en aza indirmek için adımlarımızı atıyoruz. Tarım desteklerini 29 milyar liraya çıkardık.

Enerji ve emtia fiyatlarındaki kötü günlerin geride kalması ve olumlu bir iklim koşullarının da tarımda verimliliği artırmasıyla hızlı bir şekilde toparlanma için umudumuzu artıran gelişmeler var. Ülkemizin jeopolitik konumu ve ihracatçılarımızın pazar çeşitliliği sayesinde savaşın ihracatımıza etkisinin sınırlı olacağını beklesek de ihracatçılarımıza yönelik tedbirleri ihmal etmedik.

Karadeniz'deki gazın çıkarılması için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son dönemde dünya ekonomilerinin en önemli sorunu artan enflasyon. Bu sorun her geçen ay yılları daha da geriye götürüyor. Dünya karşı karşıya kaldığı en büyük enflasyon dalgasıyla mücadele etmek durumunda.