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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinlemesine ele aldıklarını ve ticari ilişkilerin önündeki engellerin aşılmasını sağlayacak adımları tartıştıklarını ifade etti.

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