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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den "kripto para" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den kripto para açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artan emtia fiyatları nedeniyle zarara uğrayan kamu müteahhitlerine bütçe imkanları doğrultusunda destek vereceklerini bildirdi. "Kripto para düzenlemesi" ile ilgili de mesaj veren Bakan Nebati, "Bu mevzuatla Türkiye'de kripto paranın önünü açıcı, fakat zarar verici yönlerini bertaraf eden, genel kapsamlı, daha çok ikincil düzenlemelerle işin yürütülebileceği bir adım attık" şeklinde konuştu.

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