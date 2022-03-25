Berat Albayrak imzalı 1 Milyon İstihdam projesi hakkında müjde! Bakan Nebati duyurdu: Güçlendirilecek
2020'de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çalışmasıyla başlatılan "1 Milyon İstihdam" projesi başarıyla devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dev proje hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Berat Albayrak'ın imzasını taşıyan "1 Milyon İstihdam" projesinin güçlendirileceğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın hazırladığı "1 Milyon İstihdam" projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Dönemin bakanı Albayrak'ın gençleri heyecanlandıran projesi aktif olarak devam ederken, geliştirme çalışmalarının olacağı belirtildi.
İşte Berat Albayrak'ın hazırladığı dev proje ve Türk gençlerine katacağı istihdam imkanlarının tüm detayları...
PROJEYİ BU VİDEO İLE DUYURMUŞTU
Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun süredir üzerinde çalışılan 1 milyon yazılımcı projesinin tamamlandığını bir video ile duyurmuş.
Bakan Albayrak Twitter'dan video ile şu açıklamalarda bulundu:
Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu proje kapsamında gençlerimize online eğitimle yazılımcı olma imkanı sağlayacağız.
Bildiğiniz gibi yazılım sektörü geleceğin değil bugünün en önemli iş alanlarından biri haline geldi. Türkiye bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Özellikle ara eleman açığımız bulunuyor.
Türkiye olarak büyük ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak inanın hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak.
Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede; sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı anda yürütmek zorunda kalıyor. Ve firmalarımız bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor.
SEKTÖRÜN ELEMAN İHTİYACINI GİDERECEK
İşte 1 milyon yazılımcı projesi; sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek. Yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak.
SAYI 100'ÜN ÜZERİNE ÇIKACAK
Peki nedir bu 1 milyon yazılımcı projesi? Bakanlığımızın gençlerimizin hizmetine sunduğu bu proje kapsamında gençlerimiz; BTK'daki eğitim portalı üzerinde eğitim alacaklar. 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim şu anda hazır. Ve yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız.
HEMEN BAŞVURABİLİRSİNİZ!
Online eğitim platformundaki algoritma, big data, bilgisayar programlama, block chain, iş zekası, office programları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alanında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz.
Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları özgeçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Tüm bu özgeçmişler, tüm firmaların erişimine açık bir havuzda duracak. Hali hazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek.
BİRÇOK ALANDA İL BULABİLECEKLER
Eğitimi bitiren arkadaşlarımız; bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, siber güvenlik uzmanı, test uzmanı, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı gibi birçok alanda iş bulabilecekler.
En ileri eğitimler sizler için hazırlandı. Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığınız bu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendinizi, hem de ülkenizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın; birlikte başaracağız.
Programa katılmak isteyenler, internet üzerinden başvuru yapacak ve özgeçmiş dolduracak. Ve hemen eğitimi almaya başlayabilecekler.
MÜJDELİ HABERİ BÖYLE VERDİ
Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı '1milyonistihdam' hesabının, "Her zaman görüşleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. 1 Milyon İstihdam Projemizde birçok eğitim var ama acaba hangi yeni eğitimi @BTKAkademi de görmek istersiniz?" anketine, "Oraya bir "E - Hepsi" seçeneği eklemenizi rica edeceğim" ifadeleriyle yanıt verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdamda birçok eğitimin olacağını belirtti.
BAKAN NEBATİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: PROJEYİ GÜÇLENDİRİYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de resmi Twitter adresinden 1 Milyon İstihdam projesi hakkında müjdeli bir haber duyurdu. Bakan Nebati yaptığı paylaşımda projenin güçlendirileceğini belirtti.
İşte Bakan Nebati'nin açıklamasında yer verdiği ifadeler;
"Sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize artık daha yakınız. Nitelikli bilgi teknolojileri personeli istihdamı için ilgili Bakanlıklarımızla birlikte 1 Milyon İstihdam Projemizi güçlendiriyoruz."
2023'E HAZIR OLACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca başlatılan, '1 Milyon İstihdam Projesi' büyük ilgi gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, projenin bilgi teknolojileri sektöründe istihdamı artıracağını belirterek, dijital dönüşümün hızlandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Bugüne kadar 865 binden fazla kişinin başvuru yaptığı projeyle 2023'e kadar bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 1 milyon kişinin istihdama hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
Bakan Nebati, eğitim alan gençlerin mesleki yeterlilik belgesi alacağını ifade etti. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan projede gençler, 182 eğitimle 26 alanda kendini geliştirirken, sisteme dâhil olan 100'den fazla işverenin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkânı buluyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan işbirliği protokolüyle gündeme gelen 1 projenin yaygınlaştırılması için çalışmalar hızla devam ediyor.
Bakan Nebati, proje ile gençlerin mesleki yeterlilik belgesi alabileceğini bilgi teknolojileri alanındaki mesleklerin ulusal standarda kavuşacağını ifade etti. Bakan Nebati, "Proje bilgi teknolojileri sektöründe istihdamın artırılması ve dijital dönüşümün hızlandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yürütülüyor" dedi.
802 BİN GENÇ EĞİTİM ALDI
Projeye başvuran 865 bin gençten 802 bini eğitim alırken, adaylara yönelik ölçme ve değerlendirme sistemi kuruluyor. Eğitimler; programlama dillerinden siber güvenliğe, mobil uygulama geliştirmeden çocuklara yönelik özel robotik kodlamaya kadar birçok alanda hız kesmeden devam ediyor.
Bilgi teknolojileri eğitimi verilen 26 pozisyon için Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bütün illerdeki e-sınav merkezlerinde adaylar sınava katılabilecek. 300 e-sınava merkezinin 6 bin olan toplam kapasitesinin gelecek yıl 10 bine çıkması planlanıyor. Proje kapsamında eğitimini tamamlayan adaylar çevrim içi yapılacak sınavlara başvurabilecek, yaşadığı ilde kendisine en yakın e-sınav merkezinde sınava girebilecek. Adaylar sonuçları aynı gün dijital ortamda görebilecek.
DENEYAP ATÖLYELERİ KULLANILACAK
PROJE ve Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları kapsamında da önemli bir adım atıldı. Hazine ve Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında 182 olan eğitim sayısının yılsonuna kadar 300'e ulaşması planlanıyor.
Ayrıca, adayların uygulamalı eğitim alabileceği ve uygulama yapabileceği deneyap atölyeleri gibi ortamların proje kullanıcılarının erişimine açılması için de çalışmalar yürütülecek. Adaylar ve işverenler projeye "https:// 1milyonistihdam. hmb.gov.tr/" adresinden ücretsiz ve koşulsuz kaydolabiliyor.
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