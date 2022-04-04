04 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Fındık destekleme ödemeleri ne zaman 2022? Fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Destek ödeme tarihleri...

Fındık destekleme ödemeleri ne zaman 2022? Fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Destek ödeme tarihleri...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2022
ABONE OL
Fındık destekleme ödemeleri ne zaman 2022? Fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Destek ödeme tarihleri...

Fındık destekleme ödemeleri ne zaman 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek ödemeleri 2022 yılında devam ediyor. Ödemeler arasında fındık destekleme ödeneği bulunuyor. İmkandan yararlanan çiftçiler ödeme tarihlerini merak ediyor. İşte, Fındık destekleme ödemeleri ne zaman 2022? Fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Destek ödeme tarihleri...

Fındık destekleme ödemeleri ne zaman 2022? Fındık destekleme ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ödemeden yararlanmak isteyenler konuya ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında ödemelerin tarihi araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar merak ediliyor. İşte, fındık destekleme ödemeleri ne zaman 2022? Fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Destek ödeme tarihleri...

FINDIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ YATTI MI?

Fındık destekleme ödemelerinin tarihleri henüz duyurulmadı. Tarım ve orman Bankanlığı tarafından her yıl verilen tarımsal desteklemelerden biri de alan bazlı fındık destek paraları...

Ödeme tarihlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Bu kapsamda ödeme tarihleri belli olmadı. Konuya ilişkin son dakika duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

FINDIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan Kirişci, hangi kalemde ne kadar ödeme yapılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu. Buna göre, çay prim desteği için 188 milyon 486 bin 279 lira ödeme payı verilecek.

Hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak da yaklaşık 89 milyon 90 bin liralık tutar çiftçilerin hesabına aktarılacak.

Biyolojik mücadele desteği için hak sahiplerine 11 milyon 722 bin lira, hayvan gen hakları desteği amacıyla 1 milyon 921 bin 955 lira ödenecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA