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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KKTC'li mevkidaşı Sunat Atun ile görüştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KKTC’li mevkidaşı Sunat Atun ile görüştü

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Sunat Atun ve ve beraberindeki heyet ile görüştü.

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