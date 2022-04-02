Son dakika: Selçuk Bayraktar KIZILELMA’yı anlattı! Dikkat çeken hız detayı

"UÇAK ÇOK DAHA KESKİN MANEVRALAR YAPABİLİYOR"

KIZILELMA'nın en büyük avantajı insansız olması. İnsansız olduğunda muharebelerde çok daha tehlikeli görevleri yapabiliyorlar. Pilotu kaybetmek bazen savaşı kaybetmek anlamına geldiğinden her zaman gereken riskleri alamıyorsunuz. Ama insansız platformlar böyle değil. Robot uçak olduğundan çok daha rahat kaybedebiliyorsunuz.

Bunun yanından insanı çıkarttığınızdan dolayı insanın dayanabileceği fizyolojik limitleri artık ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Uçak çok daha keskin manevralar yapabiliyor.