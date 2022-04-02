Ramazan'da kırmızı et fırsatçılığına geçit yok! Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi
Her Ramazan tartışmalara neden olan et fiyatlarında bu sene de fırsatçılara geçit verilmedi. Alınan tedbirlerle et fiyatları korunmaya çalışırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla da fırsatçılığın önüne geçildi.
Her Ramazan büyük spekülasyonlara neden olan et fiyatlarında bu yıl fırsatçılara geçit verilmedi. Bugün başlayan Ramazan öncesi alınan tedbirlerle et fiyatlarının artmasının önüne geçildi. Önce hayvan ve et ihracatının yasaklanması, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tarım Bakanlığı'na "TİGEM çiftliklerindeki kesimlik hayvanları piyasaya sürelim. Türkiye'nin dört bir yanına ekiplerini gönder, elinde kesimlik hayvanı olanlardan biz bu hayvanları da alalım" talimatıyla et arzı artırıldı. Bu girişimlerle fiyat artışlarının önüne geçildiğini anlatan sektör temsilcileri, Ramazan ayı boyunca fiyatların stabil gideceğini, hatta ikinci haftadan sonra durağanlaşan talebe bağlı yüzde 5 ila 10 arasında fiyat gerilemesi yaşanabileceğini söylüyor.
ÜRETİCİ RAHATLADI
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, her Ramazan öncesi et fiyatlarında spekülatif artışların yaşandığına dikkat çekerek, "Ancak bu Ramazan öncesi alınan tedbirlerle buna geçit verilmedi. Başkan Erdoğan'ın 'kesimlik hayvanı satın alın' talimatı besiciye güven verdi. Bu talimatla devletin arkasında olduğunu hisseden üretici rahatladı. Bu durum piyasayı da motive etti, fiyat artışının da önüne geçti. Et üzerinden operasyon yapmak isteyenlere de ayar verildi" dedi. Dünyada gıda fiyatlarında hızlı bir artış yaşandığına dikkat çeken Tunç, "Hububat bakliyat fiyatlarının yanı sıra et fiyatları da artıyor. Avrupa'da karkas etin alım fiyatı üreticide yüzde 50 arttı. Ülkemizde de et fiyatlarında artış yaşandı. Et fiyatı maliyetleri karşılamıyordu. Artışla olması gereken seviyeleri yakaladı. Şu anda karkas etin kilogram fiyatı piyasada 85-90 TL arasında seyrediyor. Kuşbaşı kilogram fiyatı 140, kıyma kilogram fiyatı ise 130 TL" diye konuştu.
TÜKETİM GÜNDE 4 TONU BULUYOR
Ramazan'ın ilk haftasında et talebinin arttığını anlatan Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan da, "Türkiye'nin yıllık 1 milyon ton et tüketimi var. Bu da günde ortalama 3 bin tona tekabül ediyor. Bu özellikle Ramazan'ın ilk 10 günü 4 bin tonlara yükseliyor" dedi.
YÜZDE 5-10 GERİLEYEBİLİR
Hükümetin özellikle hayvan ihracatını yasaklamasının çok önemli olduğunu aktaran Yücesan, bunun da et fiyatlarındaki tırmanışı durdurduğunu kaydetti. Yücesan, "Şu anda et fiyatlarında herhangi bir artış yok. Stabilizasyon sağlandı. Hatta Ramazan'ın ikinci haftasından itibaren fiyatlar yüzde 5 ila 10 arasında gerileyebilir" ifadelerini kullandı.
DÜNYADA DA ARTTI
Türkiye'de et fiyatlarının iki yıldır baskılandığını anlatan Yücesan, şöyle devam etti: "Pandemide restoranların kapalı olması ve turist sayısında yaşanan düşüş nedeniyle et talebi yüzde 30 düşmüş, bu da fiyatları baskılamıştı. Piyasaların yeniden açılmasıyla talep arttı ancak bu sefer süt fiyatları düşük gittiği için süt hayvanları kesildi. Bu da fiyatları baskılayan başka bir unsur olmuştu. Süt fiyatlarının artmasının ardından et fiyatları üzerindeki baskı kalktı. Fiyatlar zaten maliyetlere göre çok düşük kalmıştı. Şu anda olması gereken seviyelere geldi. Dünyada da et fiyatları arttı. Hali hazırda ithal etmeye kalksak iç piyasadan yüzde 10 daha yüksek olur. O nedenle üreticiyi desteklemek daha büyük önem kazandı. Üreticiye özellikle yem desteği artırılırsa ciddi bir rahatlama yaşanır."
ARZ SORUNU YOK
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Ramazan'ın ilk haftası ete yoğun talebin olduğunu belirterek, "Bu her sene böyle oluyor. Ancak ikinci hafta sakinlik yaşanıyor. Et arzında hiçbir sıkıntımız yok" dedi. Dünyada et fiyatlarında en cazip ülkenin Türkiye olduğunu anlatan Yalçındağ, "Fiyatlar sadece ülkemizde değil tüm dünyada arttı. Üreticinin maliyetleri düşünüldüğünde bu fiyatlar makul" ifadelerini kullandı.
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