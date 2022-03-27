27 Mart 2022, Pazar
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI ve MIUS paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı
Türk İHA/SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar yeni müjdeyi verdi. KIZILELMA'nın kanadının takıldığını duyuran Selçuk Bayraktar, ekibi ile çektirdikleri fotoğrafları paylaştı. Bayraktar mesajında, "Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 27.03.2022 18:07
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Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı
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Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı
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- 13
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı
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- 13
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı
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- 13
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı