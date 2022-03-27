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Haberler Galeri Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI ve MIUS paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI ve MIUS paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı

Türk İHA/SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar yeni müjdeyi verdi. KIZILELMA'nın kanadının takıldığını duyuran Selçuk Bayraktar, ekibi ile çektirdikleri fotoğrafları paylaştı. Bayraktar mesajında, "Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 27.03.2022 18:07
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Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı
Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

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Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı
Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı

Bayraktar, "Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" ifadelerini kullandı.

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Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı
Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girmişti.

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Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı
Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı

BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS) TEKNİK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde, geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmektedir.

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Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı
Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı! KIZILELMA kanadını taktı

Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek.