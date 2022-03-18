Türkiye için yeni bir dönem: Kızılelma! Yeni bir harekat tasarısının habercisi

KIZILELMA NE DEĞİL?

Önce Kızılelma'nın ne olmadığından başlayalım. Kızılelma, Bayraktar TB-2 ya da Akıncı'nın "geliştirilmiş" bir versiyonu değil. Dahili silah istasyonları, gelişmiş yapay zeka algoritmaları, turbofan motor teknolojisi gibi bir kombinasyon, görev portföyü açısından farklı bir düzlemi gösteriyor.

Kızılelma, Milli Muharip Uçak ya da F-16V modernizasyonu projesinin bir alternatifi de değil. Aksine, insanlı uçaklarla müşterek harekat icra edebilecek yüksek yetenekte bir insansız sistemden söz ediyoruz. Bu konuyu detaylı olarak açıklayacağız ancak önce ilk turbofan motorlu insansız Türk uçağının belirtilen segmentteki seçeneklerine bir göz atalım.

Anladığımız kadarıyla Kızılelma'nın motor konfigürasyonu konusunda Baykar, Akıncı SİHA'da izlediği yöntemi, yani tedricen daha güçlü çözümlere yönelmeyi tercih edecek gibi görünüyor. Akıncı'nın A, B ve C varyantlarının, her bir versiyonunda daha güçlü motorlar kullanacaklar. Yine benzer şekilde, Kızılelma'nın ilk varyantı Ukrayna menşeili AI-25 motorla havalanacak ve subsonik hıza sahip olacak. Baykar internet sitesinde, bu uçağın 0,6 mach maksimum hızda olacağını belirtiyor. İkinci Kızılelma varyantı ise yine Ukrayna yapımı AI-322 motorlarıyla uçacak. Afterburner (art yakıcı) yeteneğine de sahip bu motor ile Kızılelma'nın çok daha hızlı (muhtemelen transonik hızda) uçmasının beklendiği söylenebilir.

Kızılelma'nın, Bayraktar TB-3 ile TCG Anadolu'dan iniş-kalkış yapabilmesi de hedeflenmiş. Bunun için kanca yardımı ve yakalama kabloları gerekecektir. Her şey planlandığı gibi giderse, Türk Deniz Kuvvetleri, robotik sistemler ağırlıklı bir donanma havacılığı kapasitesiyle stratejik bir güç projeksiyonu platformunu buluşturacak. Ayrıca Kızılelma'nın AESA radarı gibi gelişmiş bir sensör yeteneğine sahip olacağını da belirtelim.