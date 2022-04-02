Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! 3 ilde afetten zarar gören balıkçılara destek ödemesi

ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?

5 metreye kadar olan balıkçı gemisi için 1000 TL, 5-7,99 metre arası için 1250 TL, 8-9,99 metre arası için 1350 TL ve 10-11,99 metre arası gemi için 1450 TL ödeme yapılacak.

Destek ödemesi için birden fazla balıkçı gemisine sahip olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat edebilecek.

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya balıkçı gemisi yetkilileri, Genel Müdürlükçe Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde ilan edilecek tarihlerde gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile şahsen müracaat edecek.

