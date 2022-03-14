Son dakika: Bayraktar Kızılelma dış medyada yankı uyandırmaya başladı: Geleceğin savaş konseptine yön verecek araç

Dünya medyasında savunma sanayi üzerine yayım yapan kuruluşların analizlerine bir yenisi daha eklendi. Yeni Şafak'ın haberine göre son olarak Bulgarian Military isimli sitede "Türkiye Süpersonik 'Kızıl Elma' Üretimine Başladı" başlıklı bir yazı yayımlandı.