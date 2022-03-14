Son dakika: Bayraktar Kızılelma dış medyada yankı uyandırmaya başladı: Geleceğin savaş konseptine yön verecek araç
Son dakika haberine göre Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Muharip İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) ‘Bayraktar Kızılelma’nın ilk prototipi üretim hattına girdi. MİUS da Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi geniş yankı uyandırdı. Komşu medyasında Bayraktar Kızılelma için “Geleceğin savaş konseptine yön verecek” denildi.
Dünya medyasında savunma sanayi üzerine yayım yapan kuruluşların analizlerine bir yenisi daha eklendi. Yeni Şafak'ın haberine göre son olarak Bulgarian Military isimli sitede "Türkiye Süpersonik 'Kızıl Elma' Üretimine Başladı" başlıklı bir yazı yayımlandı.
Yazıda, Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi Bayraktar Kızılelma'nın da önemli görevler üstleneceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"GELECEĞİN SAVAŞ KONSEPTİNE YÖN VERECEK"
"Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde gelecekte hava muharebelerinin insansız hava araçlarıyla yapılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, geleceğin savaş konseptine yön verecek."
"DENİZAŞIRI GÖREVLERDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK"
"Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunun kurallarını değiştiren Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'nın deneyimlerinden yola çıkılarak geliştirilen insansız savaş sistemi, geleceğin teknolojileri ile donatılacak ve denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak."
HEDEF 2023
"Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2'yi geliştirerek Türkiye'yi taarruz insansız hava araçları geliştirebilen sayılı ülkelerden biri haline getiren Baykar, 2023 yılında Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuş testini gerçekleştirmeyi hedefliyor."
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