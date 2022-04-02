Son dakika: Akaryakıtta devrim gibi gelişme: Airbus A380 dev yolcu uçağını onunla uçurdular! Kullanılmış yemeklik yağdan üretildi
Son dakika haberine göre kullanılmış yemeklik yağlardan üretilen 'sürdürülebilir havacılık yakıtı' olarak da bilinen 'SAF' Fransa'da Airbus A380 dev yolcu uçağında başarıyla kullanıldı. Toulouse'tan havalanan uçak, 3 saat boyunca havada kaldı. Söz konusu uçuş için 27 ton SAF yakıtı sağlandı.
Kullanılmış yemeklik yağlar, ulaşım sektöründe çevreci yatırım oluyor. Dev yolcu uçağı Airbus A380, ilk defa kullanılmış yemeklik yağlardan üretilmiş SAF adı verilen biyo yakıtla ile uçtu.
SAF adı verilen yakıt, "Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı" olarak biliniyor. Kullanılmış yemeklik yağların yanı sıra diğer atık yağlardan oluşuyor.
Havacılık sektörünün 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmasında kilit rol oynaması bekleniyor. Airbus gruplarından A350 ve A319 da geçen yıl bu çevreci yakıt ile uçuş yapmıştı. 2035'e kadar sıfır emisyonlu uçak üretimi hedefleyen firmanın ticari uçaklarının tamamı yüzde 50 biyoyakıt karışımıyla uçuyor.
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