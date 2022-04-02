Son dakika: Akaryakıtta devrim gibi gelişme: Airbus A380 dev yolcu uçağını onunla uçurdular! Kullanılmış yemeklik yağdan üretildi

Havacılık sektörünün 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmasında kilit rol oynaması bekleniyor. Airbus gruplarından A350 ve A319 da geçen yıl bu çevreci yakıt ile uçuş yapmıştı. 2035'e kadar sıfır emisyonlu uçak üretimi hedefleyen firmanın ticari uçaklarının tamamı yüzde 50 biyoyakıt karışımıyla uçuyor.



