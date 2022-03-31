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1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? 3. faz ödemeleri e-Devlet başvurusu

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? 3. faz ödemeleri e-Devlet başvurusu

1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Online olarak gerçekleştirilen işlemlerin hem başvuru hem de sonuç soruglama aşaması gene E-Devlet ekranlarından takip ediliyor. Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal yardım ödemeleri belirli tarihlerde hesaplara yatırıldı. Ödemelerden yararlanmak isteyenler başvuruların devam edip etmediğini merak ediyor. İşte, 1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? 3. faz ödemeleri e-Devlet başvurusu

1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ederken, gözler sonuç ekranına çevrildi. Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulanacak. Yeniden başvuru yapmak isteyenler sürecin devam edip etmediğini merak ediyor. İşte, 1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? 3. faz ödemeleri e-Devlet başvurusu

1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU VAR MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle zor zamandan geçen vatandaşlara, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.100 TL destek ödemesi yapılıyor. Alınan yeni karara göre ihtiyaç sahibi ailelere 1100 TL sosyal yardım sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmadan, 2 milyon haneye ulaşacaklarını belirtti. Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Başvuru sonuçları açıklandığında e-Devlet üzerinden, "Başvuru Listesi" kısmından son durum kontrol edilecek.

4. FAZ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Pandemi 4. faz ödemelerinin yapılacağına ilişkin açıklama yapılmadı. Konuyla alakalı açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

SOSYAL YARDIMLAŞMA PARASI ALMA ŞARTLARI

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. Değerlendirmeler hane bazlı yapılacak. Eğer aynı haneden birden fazla başvuru yapılırsa, tek başvuru olarak incelenecek.

Başvuru yapan kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan biri bulunuyorsa başvuru değerlendirilmeyecek:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler)

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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