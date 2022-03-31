1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? 3. faz ödemeleri e-Devlet başvurusu

1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU VAR MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle zor zamandan geçen vatandaşlara, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.100 TL destek ödemesi yapılıyor. Alınan yeni karara göre ihtiyaç sahibi ailelere 1100 TL sosyal yardım sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmadan, 2 milyon haneye ulaşacaklarını belirtti. Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Başvuru sonuçları açıklandığında e-Devlet üzerinden, "Başvuru Listesi" kısmından son durum kontrol edilecek.